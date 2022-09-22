Минобороны назвало приоритетные для мобилизации военные специальности

Минобороны: в первую очередь планируется призывать необходимых для задач СВО специалистов

В Минобороны России заявили, что в первую очередь при частичной мобилизации будут призываться специалисты, необходимые для решения задач специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Так, прежде всего, призовут имеющих специальность танкиста, артиллериста, водителя и механика-водителя. Отмечается, что призывать будут россиян с офицерскими званиями, рядовых и сержантский состав. Одним из основных факторов является наличие боевого опыта.

Также в ведомстве сообщили, что в вооруженных силах есть должности, на которые могут привлечь женщин, однако потребность в них на данный момент минимальна.

В Минобороны добавили, что по закону подлежат призыву по частичной мобилизации рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50, а старшие — до 55.

Объявление частичной мобилизации

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в России.

По его словам, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность. Политик заявил, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Российский лидер добавил, что страна не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 300 тысяч резервистов будут призваны в ходе объявленной в России частичной мобилизации. Он добавил, что призывать студентов ведомство не намерено.

Ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать и мобилизовать не будет. Естественно, как и тех, кто служит по призыву. Они не подлежат никакой мобилизации в зону проведения специальной военной операции Сергей Шойгу Министр обороны России

По его словам, частичной мобилизации подлежит один процент или чуть больше от общего мобилизационного ресурса.

Также 21 сентября Шойгу поручил своевременно организовать оповещения граждан, усилить меры противодействия провокациям и охрану участков сбора граждан в рамках исполнения указа президента России.

Министр заявил, что определены задания субъектам, а также отданы указания Генштаба по порядку проведения мероприятия в войсках и силах.

Цель частичной мобилизации

Сергей Шойгу объяснил необходимость частичной мобилизации большой протяженностью линии фронта.

Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения, — она больше 1 000 километров. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа — я имею в виду, частичная мобилизация Сергей Шойгу Министр обороны России

Также Владимир Путин анонсировал цели специальной военной операции на Украине после объявления частичной мобилизации граждан. По его словам, главные цели спецоперации остаются неизменными — в первую очередь это освобождение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент отметил, что ЛНР «освобождена полностью», а ДНР — частично.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что частичная мобилизация была объявлена, так как на Украине против российских солдат воюет не только Киев, но и силы НАТО.

Сегодня против наших солдат и офицеров воюют не только вооруженные нацистские формирования, но и силы НАТО: на Украине натовские инструкторы, натовские наемники, натовские техника, вооружение, боеприпасы. Линия боевого соприкосновения составляет более 1000 километров Вячеслав Володин Спикер Государственной Думы

Реакция мира

Заместитель командующего Силами обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Палм заявил, что страна примет меры в ответ на объявление частичной мобилизации в России. По его словам, подготовка пакета мер находится в завершающей стадии, и в скором времени он будет представлен министру обороны Эстонии.

Палм также добавил, что принятое российским руководством решение о частичной мобилизации не приведет к увеличению военной помощи Украине от Запада.

Украина уже имеет самую большую и очень мощную армию в Европе, и уже получает всевозможную помощь от западных стран — как в виде обучения, так и в виде снаряжения. Я не думаю, что помощь нужно резко увеличивать. В подготовке украинских военных мы уже делаем все, что им требуется Вейко-Велло Палм Заместитель командующего Силами обороны Эстонии генерал

В ответ на вопрос о частичной мобилизации в России, официальный представитель Индии Ариндам Багчи повторил позицию страны по ситуации на Украине. «Индия неоднократно подчеркивала необходимость немедленного прекращения боевых действий и необходимость урегулирования продолжающегося конфликта [на Украине] посредством диалога и дипломатии», — заявил он.

Президент Литвы Гитанас Науседа решил созвать государственный совет обороны для обсуждения частичной мобилизации, объявленной в России.

Последствия решения о мобилизации нуждаются во всесторонней оценке. Для этого в понедельник я созываю государственный совет обороны. Вместе со специалистами руководство страны оценит сложившееся положение и то, что мы должны сделать Гитанас Науседа Президент Литвы

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что Россия решила усилить эскалацию конфликта на Украине, объявив частичную мобилизацию.