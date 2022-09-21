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Власти Литвы обсудят частичную мобилизацию в России

Президент Литвы Науседа обсудит частичную мобилизацию в России с госсоветом обороны
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Michal Dyjuk / AP

Президент Литвы Гитанас Науседа решил созвать государственный совет обороны для обсуждения частичной мобилизации, объявленной в России. О решении литовских властей сообщает LRT.

«Последствия решения о мобилизации нуждаются во всесторонней оценке. Для этого в понедельник я созываю государственный совет обороны. Вместе со специалистами руководство страны оценит сложившееся положение и то, что мы должны сделать», — сказал политик.

21 сентября президент России Владимир Путин анонсировал частичную мобилизацию, текст соответствующего указа опубликован на сайте Кремля. Отмечается, что призыву подлежат военные запаса, а также имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность.

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Алевтина Запольская
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