Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации

Министр обороны Шойгу поручил приступить к указу президента Путина о частичной мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил своевременно организовать оповещения граждан, усилить меры противодействия провокациям и охрану участков сбора граждан в рамках исполнения указа президента страны Владимира Путина о частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, определены задания субъектам, а также отданы указания Генштаба по порядку проведения мероприятия в войсках и силах.

Ранее глава государства объявил о частичной мобилизации. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля. По словам Путина, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность.

Позже Шойгу уточнил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.