В Эстонии подготовят пакет мер в ответ на объявление частичной мобилизации в России

Эстония примет меры в ответ на объявление частичной мобилизации в России. Об этом сообщил заместитель командующего Силами обороны республики генерал Вейко-Велло Палм, передает РИА Новости.

По его словам, подготовка пакета мер находится в завершающей стадии, и в скором времени он будет представлен министру обороны Эстонии. Генерал не стал раскрывать детали соответствующего плана, отметив при этом, что прямая военная угроза стране в связи с мобилизацией в России не возросла.