Индия отреагировала на частичную мобилизацию в России

В МИД Индии повторили позицию по Украине в ответ на вопрос о мобилизации в России

В ответ на вопрос о частичной мобилизации в России, официальный представитель Индии Ариндам Багчи повторил позицию страны по ситуации на Украине. Об этом он заявил в четверг, 22 сентября, на брифинге с журналистами, передает РИА Новости.

«Индия неоднократно подчеркивала необходимость немедленного прекращения боевых действий и необходимость урегулирования продолжающегося конфликта [на Украине] посредством диалога и дипломатии», — сказал он, подчеркнув, свою позицию Индия еще раз обозначила во время встречи премьер-министра страны Нарендра Моди и российского президента Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам Багчи, позиция Индии была четкой и последовательной в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

Ранее сообщалось, что во время ШОС Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пообещал сделать все для скорейшего прекращения конфликта на Украине.

При этом Путин указал индийскому лидеру, что власти Украины отказались от переговоров и намерены достигать своих целей военным путем.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.