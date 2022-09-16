Путин заявил о желании завершить конфликт на Украине как можно скорее

Путин рассказал о желании завершить конфликт на Украине как можно скорее

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. Об этом он сказал в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, цитирует Reuters.

При этом Путин указал индийскому лидеру, что власти Украины отказались от переговоров и намерены достигать своих целей военным путем.

«Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине и вашу озабоченность. Мы сделаем все, чтобы это прекратилось как можно скорее», — высказался российский президент премьеру Индии.

Путин 16 сентября участвует в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. В пятницу у российского президента также планируются встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Также президент России в ходе выступления на саммите ШОС выразил надежду, что западные страны откажутся от политики санкций, и призвал Запад отказаться от «экономического эгоизма».