Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин призвал Запад отказаться от экономического эгоизма

Путин выразил надежду, что Запад откажется от экономического эгоизма и политики санкций

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде выразил надежду, что западные страны откажутся от политики санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер призвал Запад отказаться от экономического эгоизма. «Наша политика лишена какого-либо эгоизма, надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях», — сказал он.

Ранее Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов ШОС. Лидеры стран организации в пятницу, 16 сентября, проведут заседание в узком составе. Впоследствии они соберутся для работы в расширенном составе и подпишут Самаркандскую декларацию — в ней закреплены позиции стран-участниц по важным глобальным и региональным вопросам.

16 сентября у российского президента также планируются встречи с премьер министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поездка Путина в Самарканд должна завершиться общением с прессой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Россия приготовилась бесплатно отдать сотни тысяч тонн удобрений
В российском городе водитель автобуса погнался за пассажиром и попал в больницу
В здании Генпрокуратуры ЛНР произошел взрыв
Путин призвал Запад отказаться от экономического эгоизма
Раскрыта схема мошенничества от имени Илона Маска и Криштиану Роналду
Россиянка высыпала на стол чиновникам ошметки штукатурки и попала на видео
Еще одна европейская страна приостановила упрощенный визовый режим с Россией
Греф предложил новый подход к поддержке важных проектов
В США отказались рассекретить доклад о пытках ЦРУ
При обстреле центра Херсона погиб человек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.