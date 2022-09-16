Путин призвал Запад отказаться от экономического эгоизма

Путин выразил надежду, что Запад откажется от экономического эгоизма и политики санкций

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде выразил надежду, что западные страны откажутся от политики санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер призвал Запад отказаться от экономического эгоизма. «Наша политика лишена какого-либо эгоизма, надеемся, что и другие участники экономического сотрудничества будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях», — сказал он.

Ранее Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов ШОС. Лидеры стран организации в пятницу, 16 сентября, проведут заседание в узком составе. Впоследствии они соберутся для работы в расширенном составе и подпишут Самаркандскую декларацию — в ней закреплены позиции стран-участниц по важным глобальным и региональным вопросам.

16 сентября у российского президента также планируются встречи с премьер министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поездка Путина в Самарканд должна завершиться общением с прессой.