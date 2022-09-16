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Путин прибыл на заседание лидеров ШОС

Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Лидеры стран организации в пятницу, 16 сентября, проведут заседание в узком составе. Впоследствии они соберутся для работы в расширенном составе и подпишут Самаркандскую декларацию — в ней закреплены позиции стран-участниц по важным глобальным и региональным вопросам.

16 сентября у российского президента также планируются встречи с премьер министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поездка Путина в Самарканд должна завершиться общением с прессой.

Путин прилетел на саммит ШОС в Узбекистан в четверг, 15 сентября.

В настоящее время членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В процессе вступления в организацию находятся две страны — Иран и Белоруссия (имеет статус наблюдателя).

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Анастасия Шейкина
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