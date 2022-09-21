Шойгу назвал главную цель частичной мобилизации в России

Шойгу заявил, что мобилизация необходима для контроля уже освобожденных территорий

Частичная мобилизация, объявленная в России президентом Владимиром Путиным, необходима в первую очередь для контроля уже освобожденных в ходе спецоперации на Украине территорий. Ее главную цель назвал министр обороны Сергей Шойгу, трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 24».

По словам главы Минобороны, в настоящее время линия соприкосновения составляет более 1 тысячи километров.

«Естественно то, что сзади, надо закреплять, эти территории надо контролировать. В первую очередь именно для этого делается эта работа, частичная мобилизация», — пояснил Шойгу.