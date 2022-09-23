Минобороны назвало не попадающие под частичную мобилизацию профессии

В Минобороны назвали организации, чьих сотрудников не призовут по частичной мобилизации

Министерство обороны Российской Федерации уточнило категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию. Перечень опубликован в Telegram-канале военного ведомства.

В ведомстве объяснили, что частичной мобилизации не будут подлежать сотрудники организаций, которые обеспечивают высокотехнологичные отрасли и финансовую систему. Там уточнили, что речь идет о сотрудниках с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки.

Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб Вооруженных сил Министерство обороны

Под мобилизацию не попадут сотрудники организаций в области IT

Речь идет о сотрудниках, которые задействованы в разработке, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий, обеспечивающие функционирование информационной инфраструктуры.

Исключением также станут российские операторы связи

Под частичную мобилизацию не попадают организации, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, средств и линий связи общего пользования.

Организации в сфере информации тоже могут не попасть под частичную мобилизацию

Речь идет о системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимые лица, «которые выступают учредителями и (или) редакцией, и (или) издателем зарегистрированного СМИ, и (или) вещателем телеканала, радиоканала, а также задействованные в производстве и (или) распространении продукции СМИ».

Исключения также распространяются на финансовую сферу

Здесь имеются в виду организации, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличного денежного обращения.

Отсрочку дадут только работающим полный день сотрудникам

Право на отсрочку могут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники IT-отрасли и сферы связи.

В министерстве уточнили, что руководитель организации должен будет подтверждать, что конкретные сотрудники задействованы в перечисленных Министерством обороны мероприятиях.

Ранее отсрочку дали сотрудникам оборонных предприятий

Работники оборонно-промышленных предприятий (ОПК) получают отсрочку, однако лишь на время работы. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.

Кто еще по закону имеет право на отсрочку?

Как следует из разъяснений Генштаба, опубликованных 22 сентября, в соответствии с законом не будут призывать:

— временно негодных по состоянию здоровья;

— тех, кто занимается постоянным уходом за членом семьи или инвалидом I группы;

— тех, у кого на иждивении четверо и более детей до 16 лет;

— тех, чьи матери кроме них имеют четверых и более детей до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Призыву по частичной мобилизации также не подлежат военные пенсионеры в отставке, то есть те, кому больше 65 лет, или те, кто покинул войска по состоянию здоровья, сняты с учета.