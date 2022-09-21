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Путин подписал указ о категориях граждан с правом на отсрочку от мобилизации

Президент Путин подписал указ о праве работников ОПК на отсрочку от призыва по мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Работники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получат отсрочку от призыва по мобилизации. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован в среду, 21 сентября.

В документе уточняется, что право на отсрочку будет предоставляться только на время работы на предприятии ОПК.

В тексте указа также подчеркивается, что категории россиян с правом на отсрочку и порядок его предоставления определяются правительством страны.

Ранее Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в России. По его словам, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в Вооруженных силах России, а также имеет подходящую военно-учетную специальность. Президент подчеркнул, что призванные на военную службу перед отправкой в части будут проходить военную подготовку.

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Константин Лысяков
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