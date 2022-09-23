В российском регионе мобилизовали пенсионера с ишемией мозга и диабетом

В Волгоградской области мобилизовали 63-летнего пенсионера с ишемией мозга и диабетом

В Волгоградской области мобилизовали пенсионера с ишемией мозга и диабетом второй степени. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

По информации издания, до выхода на пенсию 63-летний подполковник запаса Александр Ермолаев из Краснослободска занимал должность замкомандира части по материально-техническому обеспечению, а также был замдиректора завода по уничтожению химоружия. Утром 22 сентября россиянин получил повестку из рук главы Среднеахтубинского района и отправился для прохождения медкомиссии на остров Зеленый, пишет канал.

По словам Ермолаева, врач заявил, что с его болезнями «можно идти на фронт». Сейчас мобилизованный пенсионер находится на полигоне Прудбой в поселке Новый Рогачик, где пройдет двухнедельную подготовку перед дальнейшим распределением.

Как пишет издание, глава Среднеахтубинского района, вручивший Ермолаеву повестку, объяснил, что администрация только «оказывает содействие военкомату, а уж кого призывать или нет — решать военным».

Ранее представитель Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский рассказал, что призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55.

Кроме того, в Минобороны России сообщали, что в первую очередь будут призываться мужчины, имеющие специальность танкиста, артиллериста, водителя и механика-водителя. Одним из основных факторов в ведомстве назвали наличие боевого опыта.