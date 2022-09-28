Перечислены критерии отбора подлежащих мобилизации россиян

«Объясняем.рф»: приоритет при мобилизации отдается мотострелкам, танкистам и водителям

Мобилизации подлежат все граждане России, находящиеся в запасе Вооруженных сил страны. При этом приоритет отдается рядовым и сержантам до 35 лет, младшим офицерам до 50 лет и старшим офицерам до 55 лет, сообщает госпортал «Объясняем.рф».

Кроме того, в рамках частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными военно-учетными специальностями. По данным портала, это мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

Уточняется, что призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья. Такими считаются граждане с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограничено годен» (В).

Предельный возраст призыва для рядового и сержантского состава составляет 50 лет, для младших офицеров — 60 лет, старших офицеров — 65 лет.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства подчеркнул, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.