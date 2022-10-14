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10:22, 14 октября 2022Россия

В Совфеде призвали разобраться с «облавами» на резервистов у метро в Москве

Сенатор Клишас призвал разобраться с «облавами» на резервистов у станций метро в Москве

Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ

Необходимо проверить информацию о том, что у метро в Москве резервистам раздают повестки, и разобраться с этим. С таким призывом выступил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале.

«Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения — действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы", должна быть дана правовая оценка», — написал сенатор.

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О том, что резервистам вручают повестки у станций метро в Москве, сообщил член Президентского совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он рассказал, что один из таких случаев произошел у станции «Щелковская» — там, по его утверждению, сотрудники полиции «хватали всех без разбора».

Кабанов сообщил, что намерен просить главу СПЧ Валерия Фадеева обратиться в органы прокуратуры, подчеркнув, что моральный и общественно-политический вред от таких действий оценить сложно.

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Анастасия Шейкина
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