Президент Путин объяснил «бестолковщину» при мобилизации старыми формами учета

«Бестолковщина» в ходе проведения частичной мобилизации в России связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Астане президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Информационная база обновляется на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной. Должен сказать, эта работа уже заканчивается», — сказал глава государства.

Ранее Путин поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. По его словам, нужно разбираться отдельно в каждом конкретном случае и вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан. Глава государства также оценил мобилизацию в стране словами «бестолковщины достаточно».

В свою очередь, в Кремле также признали, что в России все заметили ошибки и недостатки при частичной мобилизации. Пресс-секретарь президента анонсировал принятие мер по исправлению сложившейся ситуации. По его словам, «что-то уже исправлено, что-то еще предстоит наладить».