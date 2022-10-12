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Кремль отреагировал на слова Краснова о модернизации мобилизационной системы

Песков заявил, что ошибки и недостатки при мобилизации заметили все, их будут устранять
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

В России все заметили ошибки и недостатки при частичной мобилизации. Об этом, реагируя на слова Генпрокурора Игоря Краснова о необходимости модернизации мобилизационной системы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС

12 октября Краснов высказал мнение, что существующую в России систему мобилизации военнослужащих нужно модернизировать. По его мнению, необходимо внедрять интеллектуальные передовые технологии, а не делать военкоматы крайними.

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«Определенные ошибки и недостатки в работе этой системы заметили все, а не только специалисты», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждались ли эти проблемы на совещаниях Совбеза.

Он анонсировал принятие мер по исправлению сложившейся ситуации. По его словам, «что-то уже исправлено, что-то еще предстоит наладить».

В СПЧ также раскритиковали систему мобилизационной подготовки в России. По утверждению члена Совета Кирилла Кабанова, в стране не занимались этой системой, «начиная с военкоматов и заканчивая главными управлениями МО и другими ответственными министерствами и ведомствами».

До этого президент России Владимир Путин оценил частичную мобилизацию в стране словами «бестолковщины достаточно». По его мнению, проблемы в системе военкоматов копились давно, и мобилизация — это повод упорядочить работу этой системы.

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Анастасия Шейкина
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