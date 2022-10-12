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Генпрокурор предложил модернизировать систему мобилизации в России

Генпрокурор России Краснов заявил о необходимости модернизировать мобилизационную систему
Начало событий в новости Генпрокурор России потребовал решать каждое обращение по мобилизации за три дня

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Существующую в России систему мобилизации военнослужащих нужно модернизировать, заявил генпрокурор Игорь Краснов в интервью РИА Новости.

По его словам, необходимо внедрять интеллектуальные передовые технологии, а не делать военкоматы крайними. Нужно коллективно содействовать им, чтобы в работе не было сбоев, чем прокуратура в настоящее время и занимается, отметил Краснов.

Ранее сообщалось, что генпрокурор дал подчиненным поручение рассматривать каждое обращение по мобилизации не дольше трех дней. На личный прием к территориальным и военным прокурорам обратились тысячи россиян. По каждому обращению сотрудники надзорного ведомства проводят проверки.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Власти планируют призвать 300 тысяч человек.

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Любовь Ширижик
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