Генпрокурор предложил модернизировать систему мобилизации в России
Существующую в России систему мобилизации военнослужащих нужно модернизировать, заявил генпрокурор Игорь Краснов в интервью РИА Новости.
По его словам, необходимо внедрять интеллектуальные передовые технологии, а не делать военкоматы крайними. Нужно коллективно содействовать им, чтобы в работе не было сбоев, чем прокуратура в настоящее время и занимается, отметил Краснов.
Ранее сообщалось, что генпрокурор дал подчиненным поручение рассматривать каждое обращение по мобилизации не дольше трех дней. На личный прием к территориальным и военным прокурорам обратились тысячи россиян. По каждому обращению сотрудники надзорного ведомства проводят проверки.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Власти планируют призвать 300 тысяч человек.