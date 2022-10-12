Генпрокурор России потребовал решать каждое обращение по мобилизации за три дня

Генпрокурор России Краснов потребовал решать каждое обращение по мобилизации за три дня

Генпрокурор России Игорь Краснов дал поручение подчиненным рассматривать каждое обращение по мобилизации не дольше трех дней. Его слова в среду, 12 октября, цитирует РИА Новости.

Краснов добавил, что на личный прием к территориальным и военным прокурорам обратились тысячи россиян. По каждому обращению сотрудники надзорного ведомства проводят проверки.

По словам генпрокурора, если гражданин получил повестку по ошибке, он должен прийти в военкомат и предоставить документы, подтверждающие его право на отсрочку. В спорных ситуациях следует обращаться на горячую линию прокуратуры.

Очень много случаев, когда наше вмешательство позволило исправить ситуацию. Так, в Челябинске возвращен домой незаконно призванный на службу отец ребенка-инвалида, в Махачкале — мужчина с серьезными проблемами со здоровьем, у которого жена инвалид и трое несовершеннолетних детей, на Урале домой возвращен мобилизованный с сахарным диабетом», — рассказал Краснов.

Также он отметил, что многих проблем можно было бы избежать, если бы военнослужащие предоставляли в военкоматы актуальные сведения о себе.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

