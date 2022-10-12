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Генпрокурор России потребовал решать каждое обращение по мобилизации за три дня

Генпрокурор России Краснов потребовал решать каждое обращение по мобилизации за три дня
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Генпрокурор России Игорь Краснов дал поручение подчиненным рассматривать каждое обращение по мобилизации не дольше трех дней. Его слова в среду, 12 октября, цитирует РИА Новости.

Краснов добавил, что на личный прием к территориальным и военным прокурорам обратились тысячи россиян. По каждому обращению сотрудники надзорного ведомства проводят проверки.

По словам генпрокурора, если гражданин получил повестку по ошибке, он должен прийти в военкомат и предоставить документы, подтверждающие его право на отсрочку. В спорных ситуациях следует обращаться на горячую линию прокуратуры.

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Очень много случаев, когда наше вмешательство позволило исправить ситуацию. Так, в Челябинске возвращен домой незаконно призванный на службу отец ребенка-инвалида, в Махачкале — мужчина с серьезными проблемами со здоровьем, у которого жена инвалид и трое несовершеннолетних детей, на Урале домой возвращен мобилизованный с сахарным диабетом», — рассказал Краснов.

Также он отметил, что многих проблем можно было бы избежать, если бы военнослужащие предоставляли в военкоматы актуальные сведения о себе.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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Елизавета Новикова
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