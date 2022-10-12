Генпрокурор России потребовал решать каждое обращение по мобилизации за три дня
Генпрокурор России Игорь Краснов дал поручение подчиненным рассматривать каждое обращение по мобилизации не дольше трех дней. Его слова в среду, 12 октября, цитирует РИА Новости.
Краснов добавил, что на личный прием к территориальным и военным прокурорам обратились тысячи россиян. По каждому обращению сотрудники надзорного ведомства проводят проверки.
По словам генпрокурора, если гражданин получил повестку по ошибке, он должен прийти в военкомат и предоставить документы, подтверждающие его право на отсрочку. В спорных ситуациях следует обращаться на горячую линию прокуратуры.
Очень много случаев, когда наше вмешательство позволило исправить ситуацию. Так, в Челябинске возвращен домой незаконно призванный на службу отец ребенка-инвалида, в Махачкале — мужчина с серьезными проблемами со здоровьем, у которого жена инвалид и трое несовершеннолетних детей, на Урале домой возвращен мобилизованный с сахарным диабетом», — рассказал Краснов.
Также он отметил, что многих проблем можно было бы избежать, если бы военнослужащие предоставляли в военкоматы актуальные сведения о себе.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.