Путин поручил исправить ошибки при частичной мобилизации

Путин потребовал разобраться в ошибках при частичной мобилизации детально и основательно

Российский президент Владимир Путин потребовал быстро и основательно разобраться с ошибками, допущенными при частичной мобилизации и больше их не допускать, с таким призывом он выступил в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности, пишет ТАСС.

Глава государства признал, что при призыве в Вооруженные силы (ВС) России в рамках частичной мобилизации были допущены некоторые погрешности. По словам президента, от граждан поступают жалобы.

В ходе мобилизационных мероприятий — от граждан поступает много информации на эту тему: об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов — возникает много вопросов, и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь — по тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка Владимир Путин президент России

В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно и делать это детально и основательно, поручил Путин. В качестве примера российский лидер привел случай, когда на службу призывали многодетных отцов, людей, страдающих хроническими болезнями, вышедших из призывного возраста. Он уточнил, что мобилизованных по ошибке граждан необходимо вернуть домой.

Со всем этим без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно нужно разобраться Владимир Путин президент России

Ориентироваться на Минобороны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что при информировании о частичной мобилизации бывают ошибки, в том числе и у представителей власти.

Главное, чтобы они быстро исправлялись, высказался пресс-секретарь главы государства. Представитель Кремля призвал россиян ориентироваться на министерство обороны, чтобы избежать ошибок с информированием.

Частичная мобилизация

Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в армии России и имеет подходящую военно-учетную специальность. По словам Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту Владимир Путин президент России

Путин отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

Количество мобилизованных

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что под частичную мобилизацию попадут 300 тысяч россиян. Он отметил, что призывать студентов Минобороны не намерено. Также не будут отправлены в зону специальной военной операции (СВО) и военнослужащие, уже проходящие службу по призыву.

Глава Минобороны объяснил необходимость частичной мобилизации большой протяженностью линии фронта.

Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения, — она больше тысячи километров. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа — я имею в виду, частичная мобилизация Сергей Шойгу министр обороны России

Шойгу подчеркнул, что мобилизационный ресурс России огромен, и для выполнения боевых задач будет задействован лишь один процент от числа потенциальных призывников.