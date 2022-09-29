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Кремль высказался об ошибках при информировании о частичной мобилизации

Песков призвал оперативно исправлять ошибки при информировании о частичной мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что при информировании о частичной мобилизации бывают ошибки, в том числе и у представителей власти. Об этом сообщает ТАСС.

Главное, чтобы они быстро исправлялись, высказался пресс-секретарь главы государства. Он добавил, что спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, заявивший об ограничениях на передвижение во время частичной мобилизации, «оперативно поправился». При этом Песков назвал председателя нижней палаты парламента надежным источником информации.

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Кроме того, представитель Кремля призвал россиян ориентироваться на Министерство обороны, чтобы избежать ошибок с информированием.

Накануне Володин заявил, что передвижение россиян, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов. Он подчеркнул, что поступило соответствующее разъяснение от Министерства обороны России. «Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется», — указал спикер нижней палаты парламента.

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Сергей Истомин
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