Путин поручил отправлять на передовую хорошо подготовленных мобилизованных
На передовую необходимо отправлять только хорошо подготовленных мобилизованных. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.
«Собственно говоря, 41 тысяча [человек] действует в составе боевых подразделений, а все остальные так или иначе до сих пор проходят боевую подготовку?», — спросил глава государства у министра обороны Сергея Шойгу после его доклада.
Глава оборонного ведомства дал утвердительный ответ и уточнил, что этому уделяется особое внимание, так как в зону боевых действий необходимо отправлять только подготовленных и обученных бойцов.
«Отлично. Абсолютно. Так и надо делать», — сказал Путин.
21 сентября Владимир Путин заявил о начале частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Отмечается, что в рамках мобилизации планировалось задействовать около 300 тысяч россиян, что чуть более одного процента от общего мобилизационного резерва страны.