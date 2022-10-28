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17:15, 28 октября 2022Россия

Путин поручил отправлять на передовую хорошо подготовленных мобилизованных

Путин: передовую необходимо отправлять только хорошо подготовленных мобилизованных

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

На передовую необходимо отправлять только хорошо подготовленных мобилизованных. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Собственно говоря, 41 тысяча [человек] действует в составе боевых подразделений, а все остальные так или иначе до сих пор проходят боевую подготовку?», — спросил глава государства у министра обороны Сергея Шойгу после его доклада.

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Глава оборонного ведомства дал утвердительный ответ и уточнил, что этому уделяется особое внимание, так как в зону боевых действий необходимо отправлять только подготовленных и обученных бойцов.

«Отлично. Абсолютно. Так и надо делать», — сказал Путин.

21 сентября Владимир Путин заявил о начале частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Отмечается, что в рамках мобилизации планировалось задействовать около 300 тысяч россиян, что чуть более одного процента от общего мобилизационного резерва страны.

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Никита Абрамов
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