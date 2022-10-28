Еще один российский губернатор объявил о выполнении плана по мобилизации

Губернатор Камчатского края Солодов объявил о выполнении плана по мобилизации

Камчатский край выполнил план по призыву в рамках частичной мобилизации в России. Об этом объявил глава региона Владимир Солодов в ходе прямого эфира в соцсети «Вконтакте».

Губернатор не стал называть точное количество мобилизованных жителей Камчатки, однако заявил, что «все задачи, которые были поставлены перед Камчатским краем, выполнены в полном объеме». По его словам, сейчас власти сосредоточены на доукомплектовании призванных резервистов необходимым оборудованием и поддержке их семей.

Ранее стало известно, что частичная мобилизация в России может завершиться до 6 октября. По информации газеты «Ведомости», указа об окончании призыва может и не быть, так как он не предусмотрен законодательством.

14 октября президент России Владимир Путин заявлял, что мобилизация в стране завершится в течении двух недель. Он заверил, что дополнительный призыв не планируется. Глава государства также сообщил, что на тот момент были мобилизованы 222 тысячи человек.

О завершении частичной мобилизации объявили уже в десятках регионах России. 17 октября об окончании мероприятий о призыве заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что все повестки, которые были разосланы в процессе мобилизации по месту проживания или работы, прекращают свое действие.