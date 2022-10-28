Путин обратился к мобилизованным

Президент России Путин обратился с благодарностью к призванным по мобилизации

Президент России Владимир Путин после доклада главы Минобороны Сергея Шойгу обратился с благодарностью к призванным по мобилизации россиянам. Трансляция доклада велась в официальном канале Кремля в Telegram.

Президент поблагодарил российских военных за гражданскую позицию и готовность помочь стране.

«Спасибо за верность долгу, за патриотизм, за верность родине. Они пошли защищать свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей. Прошу слова благородности передать войскам», — сказал президент.

По словам главы Минобороны, в ряды вооруженных сил уже призвали 300 тысяч человек, и дополнительных мобилизационных мероприятий не требуется.

Он отметил, что после окончания мобилизации военкоматы будут работать лишь с контрактниками.

О частичной мобилизации в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Заявлялось, что призыву подлежат ранее прошедшие военную подготовку и имеющие определенные военно-учетные специальности.