Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:17, 18 ноября 2022Россия

В ДНР демобилизовали студентов

Врио главы ДНР Пушилин подписал указ о демобилизации студентов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) подписал указ о демобилизации студентов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно документу, с военной службы увольняются студенты, обучающихся по очной и заочной формам обучения, которые были призваны в рамках мобилизации.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Пушилин сообщил, что с момента начала специальной военной операции на Украине в ДНР была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой студентов призвали на службу.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

13 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер поручил демобилизовать студентов из ДНР и Луганской народной республики, после чего организовать их возвращение к местам обучения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Москва пообещала возмездие в ответ на расстрел российских пленных солдатами ВСУ
Мужчина изнасиловал возвращавшуюся поздней ночью домой россиянку
Верящим в приметы россиянам предложили отпраздновать Новый год в полете
Россияне сохранили звание главных иностранных покупателей жилья в пляжной стране
52-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в комбинезоне с декольте до пупка
Популярная ведущая раскрыла правду об отношениях в «Доме-2»
В Латвии снесли памятник основателю республики
Раскрыта дата объявления потолка цен на нефть из России
ФИФА объявила о запрете продажи пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре
Запертую на год в спальне девочку случайно спасли полицейские
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.