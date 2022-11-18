В ДНР демобилизовали студентов

Врио главы ДНР Пушилин подписал указ о демобилизации студентов

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) подписал указ о демобилизации студентов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно документу, с военной службы увольняются студенты, обучающихся по очной и заочной формам обучения, которые были призваны в рамках мобилизации.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Пушилин сообщил, что с момента начала специальной военной операции на Украине в ДНР была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой студентов призвали на службу.

13 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер поручил демобилизовать студентов из ДНР и Луганской народной республики, после чего организовать их возвращение к местам обучения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).