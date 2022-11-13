Путин поручил демобилизовать одну категорию россиян

Песков заявил о поручении президента РФ Путина провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин поручил провести демобилизацию одной категории россиян, которые ранее были призваны на военную службу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Поручение президента коснется студентов из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Более того, следует вернуть их к учебе.

«В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения», — сказал официальный представитель Кремля.

31 октября Минобороны России сообщило, что мероприятия по подготовке и вручению повесток в рамках частичной мобилизации прекращены. Однако Путин не подписывал указа о завершении мобилизации и заявил, что посоветовался по этому вопросу с юристами. Кремль, в свою очередь, не счел нужным публиковать заключение юристов по завершению мобилизации.