Кремль не счел нужным публиковать заключение юристов по завершению мобилизации

Песков: нет необходимости публиковать заключение юристов по завершении мобилизации

Потребности публиковать заключение юристов о необходимости отдельного указа президента о завершении мобилизации нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

В Кремле не сочли, что в заключении юристов есть что-то особенное, и заявили, что «это просто заключение».

«Нет, здесь совершенно нет необходимости (...) Это просто заключение (...) Не нужно выпуска никаких дополнительных актов со стороны президента», — заявил Песков.

Ранее президент президент России заявил, что обсудит с юристами, нужен ли отдельный указ о завершении частичной мобилизации. Он сообщил, что частичная мобилизация была объявлена указом, поскольку «по-другому это невозможно», однако сделано это было по предложению Министерства обороны.

31 октября Минобороны России сообщило, что мероприятия по подготовке и вручению повесток в рамках частичной мобилизации прекращены.