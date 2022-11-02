Кремль не счел нужным публиковать заключение юристов по завершению мобилизации
Потребности публиковать заключение юристов о необходимости отдельного указа президента о завершении мобилизации нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
В Кремле не сочли, что в заключении юристов есть что-то особенное, и заявили, что «это просто заключение».
«Нет, здесь совершенно нет необходимости (...) Это просто заключение (...) Не нужно выпуска никаких дополнительных актов со стороны президента», — заявил Песков.
Ранее президент президент России заявил, что обсудит с юристами, нужен ли отдельный указ о завершении частичной мобилизации. Он сообщил, что частичная мобилизация была объявлена указом, поскольку «по-другому это невозможно», однако сделано это было по предложению Министерства обороны.
31 октября Минобороны России сообщило, что мероприятия по подготовке и вручению повесток в рамках частичной мобилизации прекращены.