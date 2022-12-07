Путин признал наличие проблем в зоне спецоперации

Президент России Владимир Путин признал, что в зоне спецоперации были проблемы

В зоне проведения спецоперации были проблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека. Трансляция мероприятия ведется на официальном канале Кремля в Telegram.

Путин отметил, что проблемы могут возникать и дальше. По словам главы государства, при возникновении новых проблем их следует устранять.

«Надо анализировать ситуацию и иметь обратную связь», — заявил глава государства.