Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием в зоне СВО

Путин заявил, что разберется с обеспечением горячим питанием военнослужащих в зоне СВО

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих, которые находятся на передовых позициях в зоне специальной военной операции на Украине (СВО). Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Но вот то, что вы сказали по поводу горячего питания на передовой, казалось бы, что вопросы в основном решены, здесь вот как раз говорили о том, что все вроде с этим нормально, но, значит, не все нормально, посмотрим, что можно и где нужно сделать», — сказал президент во время встречи с матерями военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.

Ранее Путин заявил, что министерство обороны старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне СВО. По его словам, эта тема обсуждается на ежедневных встречах с оборонным ведомством.

24 февраля президент Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).