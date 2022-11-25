Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:13, 25 ноября 2022Россия

Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием в зоне СВО

Путин заявил, что разберется с обеспечением горячим питанием военнослужащих в зоне СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием военнослужащих, которые находятся на передовых позициях в зоне специальной военной операции на Украине (СВО). Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Но вот то, что вы сказали по поводу горячего питания на передовой, казалось бы, что вопросы в основном решены, здесь вот как раз говорили о том, что все вроде с этим нормально, но, значит, не все нормально, посмотрим, что можно и где нужно сделать», — сказал президент во время встречи с матерями военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
На Украине массово отключилось электричество. Страна остались без света после ракетных ударов России
На Украине массово отключилось электричество.Страна остались без света после ракетных ударов России
23 ноября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

Ранее Путин заявил, что министерство обороны старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне СВО. По его словам, эта тема обсуждается на ежедневных встречах с оборонным ведомством.

24 февраля президент Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о мобилизации фразой «не надо, нам хватит»
Светлана Лобода опровергла запрет на въезд в Литву
Виктория Бекхэм примерила платье без бюстгальтера и нарвалась на критику в сети
ЕС начал усиленно патрулировать трубопроводы после взрывов на «Северных потоках»
В РПЦ отреагировали на отказ Минкульта в прокатном удостоверении «Монастырю»
Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием в зоне СВО
Путин высказался о привлечении раненных в зоне СВО солдат к работе в военкоматах
Глюкозу в купальнике сравнили с Волочковой
В Уфе экс-начальника УМВД по борьбе с коррупцией заподозрили во взяточничестве
Малышева назвала первый признак смертельно опасного заболевания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.