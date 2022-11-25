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18:25, 25 ноября 2022Россия

Путин рассказал о ситуации с обмундированием участников СВО

Путин заявил, что Минобороны старается наладить работу по обмундированию участников СВО

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Министерство обороны старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с матерями военных, передает ТАСС.

По словам главы государства, на ежедневных встречах с оборонным ведомством обсуждается эта тема. «Посмотрим, что там будет происходить ближайшие дни, но я пометил это для себя», — подчеркнул президент.

Ранее в ходе координационного совета по обеспечению потребностей армии на фоне специальной военной операции (СВО) председатель правительства России Михаил Мишустин призвал развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных граждан страны.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для решения вопросов обеспечения мобилизованных россиян необходимой экипировкой принимаются «энергичные меры».

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Сергей Истомин
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