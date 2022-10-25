Мишустин призвал увеличить производство экипировки для мобилизованных

Мишустин указал на необходимость увеличить производство экипировки для мобилизованных

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе координационного совета по обеспечению потребностей армии на фоне специальной военной операции (СВО) призвал развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных граждан страны. Трансляция заседания велась в Telegram-канале Кремля.

По словам премьера, следует активизировать работу по увеличению их выпуска, а также запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных. Для этого необходимо подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, организовать бесперебойные поставки сырья, материалов и тканей.

«До каждого исполнителя доведены технические требования Минобороны к экипировке и, соответственно, меры контроля за их соблюдением», — отметил Мишустин, подчеркнув, что правительство выделило допсредства на закупку необходимых видов обмундирования.

Совет по обеспечению потребностей СВО был создан указом президента от 21 октября. Согласно документу, его возглавил Мишустин. Также в совет вошли мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, директор ФСБ Александр Бортников и другие чиновники.