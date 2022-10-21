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15:54, 21 октября 2022Россия

Путин подписал указ о создании координационного совета помощи СВО

Президент Путин подписал указ о создании координационного совета помощи СВО при кабмине

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета по обеспечению потребностей специальной военной операции (СВО) при кабмине. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту подписанного документа, совет совета координации помощи СВО возглавляет глава правительства — Михаил Мишустин. Кроме него туда входят директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, министр финансов Антон Силуанов и другие чиновники.

Известно, что первое заседание совета пройдет уже на следующей неделе.

Ранее Путин поручил создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности под руководством председателя правительства. Кроме того, президент подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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Валерий Розенберг
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