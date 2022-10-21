Президент Путин подписал указ о создании координационного совета помощи СВО при кабмине

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета по обеспечению потребностей специальной военной операции (СВО) при кабмине. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту подписанного документа, совет совета координации помощи СВО возглавляет глава правительства — Михаил Мишустин. Кроме него туда входят директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, министр финансов Антон Силуанов и другие чиновники.

Известно, что первое заседание совета пройдет уже на следующей неделе.

Ранее Путин поручил создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности под руководством председателя правительства. Кроме того, президент подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.