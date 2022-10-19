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14:55, 19 октября 2022Россия

Путин поручил создать специальный совет по повышению безопасности

Президент России Путин поручил создать специальный совет по повышению безопасности

Фото: Vlad Karkov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Президент России Владимир Путин поручил создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы российского государства, совет возглавит председатель правительства страны Михаил Мишустин.

«Поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета, его возглавит глава кабинета министров», — подчеркнул Путин.

19 октября президент России Владимир Путин сообщил на заседании Совбеза, что подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По его словам, главы российских регионов будут вправе создать штабы для координации работы по повышению безопасности.

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Сергей Истомин
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