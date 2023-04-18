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07:48, 18 апреля 2023Россия

Путин посетил штаб нацгвардии в ЛНР

Кремль сообщил, что Путин посетил штаб нацгвардии «Восток» в Луганской народной республике
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин посетил штаб нацгвардии «Восток» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ЛНР глава государства заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении боевых действий.

До поездки в ЛНР Путин побывал в штабе группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Там он, в частности, заслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерала-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой войск «Днепр» генерала-полковника Олега Макаревича. В Херсонской области верховный главнокомандующий поздравил военнослужащих с Пасхой.

Как впоследствии уточнили в Кремле, поездки главы государства в штабы войск на херсонском направлении и в ЛНР, где он заслушал доклады военачальников об обстановке в зоне боевых действий, заранее не планировались.

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Анастасия Шейкина
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