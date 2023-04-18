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07:16, 18 апреля 2023Россия

Путин посетил Херсонскую область

Кремль сообщил, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.

В штабе глава государства заслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерала-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерала-полковника Олега Макаревича, а также других военачальников.

Путин первый раз посетил Херсонскую область. Президент второй раз посещает новые регионы России. В марте он побывал в Мариуполе — глава государства прибыл в город на вертолете, после чего объехал несколько районов за рулем автомобиля. Он также осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра и памятные места. Кроме того, Путин пообщался с местными жителями.

Впоследствии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемещения Путина не были запланированы изначально и происходили спонтанно. По его словам, изначально в плане значилось только посещение жилого комплекса в городе — президент не планировал общаться с местными жителями и заходить к ним в гости.

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Анастасия Шейкина
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