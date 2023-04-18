Путин посетил Херсонскую область

Кремль сообщил, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.

В штабе глава государства заслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерала-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерала-полковника Олега Макаревича, а также других военачальников.

Путин первый раз посетил Херсонскую область. Президент второй раз посещает новые регионы России. В марте он побывал в Мариуполе — глава государства прибыл в город на вертолете, после чего объехал несколько районов за рулем автомобиля. Он также осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра и памятные места. Кроме того, Путин пообщался с местными жителями.

Впоследствии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемещения Путина не были запланированы изначально и происходили спонтанно. По его словам, изначально в плане значилось только посещение жилого комплекса в городе — президент не планировал общаться с местными жителями и заходить к ним в гости.