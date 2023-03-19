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14:11, 19 марта 2023Россия

В Кремле рассказали о спонтанных перемещениях Путина по Мариуполю

Песков заявил, что перемещения президента Путина по Мариуполю были спонтанными

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Перемещения президента России Владимира Путина в ходе его поездки в Мариуполь не были запланированы изначально и происходили спонтанно. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря главы государства, изначально в плане значилось только посещение жилого комплекса в городе. «Ни общение с гражданами, ни поход в гости не планировались. Это было абсолютно спонтанно», — пояснил Песков.

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Варвара Кошечкина
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