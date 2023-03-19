Песков описал детали визита Путина в Мариуполь

Дмитрий Песков: в ходе рабочей поездки в Мариуполь у Путина фактически не было кортежа

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мариуполь передвигался фактически без кортежа. Детали визита главы государства описал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Как такового кортежа не было. [Была] очень компактная группа машин с президентом. В одной из них он сам был водителем», — рассказал Песков.

Он добавил, что Путин проехал по городу и все осмотрел, соблюдая при этом правила дорожного движения.

19 марта стало известно, что Путин побывал в Мариуполе с рабочей поездкой. Он прибыл в город на вертолете, после чего объехал несколько районов города за рулем автомобиля.

В ходе визита вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о ходе восстановительных работ в Мариуполе. Кроме того, президент побывал в гостях у семьи местных жителей.