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13:54, 19 марта 2023Россия

Песков описал детали визита Путина в Мариуполь

Дмитрий Песков: в ходе рабочей поездки в Мариуполь у Путина фактически не было кортежа

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мариуполь передвигался фактически без кортежа. Детали визита главы государства описал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Как такового кортежа не было. [Была] очень компактная группа машин с президентом. В одной из них он сам был водителем», — рассказал Песков.

Он добавил, что Путин проехал по городу и все осмотрел, соблюдая при этом правила дорожного движения.

19 марта стало известно, что Путин побывал в Мариуполе с рабочей поездкой. Он прибыл в город на вертолете, после чего объехал несколько районов города за рулем автомобиля.

В ходе визита вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о ходе восстановительных работ в Мариуполе. Кроме того, президент побывал в гостях у семьи местных жителей.

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Полина Матюхина
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