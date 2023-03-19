Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:07, 19 марта 2023Россия

Путин посетил Мариуполь

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Путин совершил поездку в Мариуполь
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

В ходе визита глава государства посетил ряд объектов города, в том числе осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра, памятные места города, а также пообщался с местными жителями. По приглашению одной из семей Путин зашел к ним домой.

Уточняется, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, совершая остановки.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подробно доложил главе государства о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях: о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.

В субботу, 18 марта, Владимир Путин посетил Крым в годовщину включения полуострова в состав России. Он прибыл в Севастополь на открытие школы искусств и центра «Корсунь». Поездка Путина в Крым не анонсировалась. 12 марта лишь сообщалось, что он посетит на следующей неделе один из регионов России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия назвала условия продления зерновой сделки
Способы лечения колоректального рака поставили под сомнение
В Казахстане стартовало голосование на парламентских выборах
Путину доложили о ходе спецоперации
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове
Американские чиновники провели консультацию с Баффеттом
Названы основные причины возникновения цирроза печени
Путин посетил Мариуполь
Полиция в США заявила о своей готовности на фоне призыва Трампа к протестам
Во Франции назвали причину возможного ареста Трампа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.