Путин посетил Мариуполь

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Путин совершил поездку в Мариуполь

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

В ходе визита глава государства посетил ряд объектов города, в том числе осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра, памятные места города, а также пообщался с местными жителями. По приглашению одной из семей Путин зашел к ним домой.

Уточняется, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, совершая остановки.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подробно доложил главе государства о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях: о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.

В субботу, 18 марта, Владимир Путин посетил Крым в годовщину включения полуострова в состав России. Он прибыл в Севастополь на открытие школы искусств и центра «Корсунь». Поездка Путина в Крым не анонсировалась. 12 марта лишь сообщалось, что он посетит на следующей неделе один из регионов России.