Визит Путина в гости к семье из Мариуполя попал на видео

Президент России Путин в ходе рабочей поездки зашел в гости к семье из Мариуполя

Президент России Владимир Путин, находясь с рабочим визитом в Мариуполе, принял приглашение зайти в гости к одной из семей, которая поселилась в новом жилье. Их встреча попала на видео, запись опубликовала газета KP.RU.

На кадрах запечатлено, как глава государства осматривает квартиру и беседует с пожилым мужчиной. Отмечается, что мариуполец, который пригласил Путина домой, не предупредил об этом свою жену.

«Не будем вас беспокоить. Извините, пожалуйста, что так неожиданно зашли», — обратился российский лидер к пенсионерке.

19 марта Путин совершил первую рабочую поездку в Донбасс. Он прилетел в Мариуполь на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. Вице-премьер Марат Хуснуллин подробно рассказал ему о ходе строительных и восстановительных работ.