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07:12, 19 марта 2023Россия

Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь

Пресс-служба Кремля заявила о рабочей поездке президента России Путина в Мариуполь
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства прилетел в Мариуполь на вертолете. За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, совершая остановки. Президент осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра, памятные места Мариуполя.

В ходе поездки вице-премьер Марат Хуснуллин подробно рассказал президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях. Речь шла, в частности, о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений, заявили в Кремле.

Кроме того, Путин в микрорайоне Невский поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей президент зашел к ним домой. Это была первая поездка российского лидера в Донбасс.

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Совещание в Ростове

Кроме того, по информации пресс-службы, президент провел совещание в командном пункте специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону.

В ходе совещания глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.

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Визит в Крым

В субботу, 18 марта, Владимир Путин прибыл в Крым в годовщину включения полуострова в состав России.

На кадрах, показанных в программе «Вести» глава государства совершил прогулку с главой Севастополя Михаилом Развожаевым, Путина также сопровождает глава патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Отмечается, что Путин прибыл в Севастополь на открытие школы искусств и центра «Корсунь».

Поездка Путина в Крым не анонсировалась. 12 марта лишь сообщалось, что он посетит на следующей неделе один из регионов России.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что приезд президента в город стал неожиданным. По его словам, там готовились к участию Путина в открытии детской школы искусств «Корсунь» лишь по видеосвязи.

Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем

Михаил РазвожаевГубернатор Севастополя

Член Общественной палаты РФ Иван Есин сообщил, что Путин также осмотрел историко-археологический парк «Херсонес Таврический», где и находится школа и детский центр «Корсунь». Президента также сопровождал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

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Марина Совина
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