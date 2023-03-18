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16:41, 18 марта 2023Россия

В Севастополе рассказали о неожиданном приезде Путина за рулем

Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что Путин приехал в город неожиданно и за рулем

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что приезд президента России Владимира Путина в город 18 марта стал неожиданным. Об этом он высказался в Telegram.

По словам главы города, там готовились к участию Путина в открытии детской школы искусств «Корсунь» лишь по видеосвязи. «Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем», — заявил Развожаев. За рулем какого вида транспорта Путин прибыл в Севастополь, он не уточнил.

Губернатор добавил, что показал Путину новую детскую школу искусств и детский центр, которые стали первой частью масштабного, по его словам, проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Ранее стало известно, что Путин 18 марта, в годовщину вхождения Крыма в состав России, приехал в Севастополь.

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Антон Похиляк
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