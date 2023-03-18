Путин приехал в Севастополь в годовщину вхождения Крыма в состав России

Президент Путин приехал в Севастополь в годовщину вхождения Крыма в состав России

Президент России Владимир Путин 18 марта, в годовщину вхождения Крыма в состав РФ, приехал в Севастополь. Кадры с главой государства публикует Telegram-канал «Пул N3» журналиста Дмитрия Смирнова.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на телеканал «Россия», Путин в сопровождении губернатора Севастополя Михаила Развожаева участвует в открытии школы искусств и центра «Корсунь».

Член Общественной палаты РФ Иван Есин сообщил, что Путин также осмотрел историко-археологический парк «Херсонес Таврический», где и находится школа и детский центр «Корсунь». Президента также сопровождал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Поездка Путина в Крым не анонсировалась. 12 марта лишь сообщалось, что он посетит на следующей неделе один из регионов России.