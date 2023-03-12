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13:56, 12 марта 2023Россия

Анонсирован визит Путина в один из регионов России на следующей неделе

Ведующий Зарубин анонсировал визит Путина в один из регионов России на следующей неделе

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин посетит на следующей неделе один из регионов России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий Павел Зарубин.

По информации программы «Москва. Кремль. Путин», кроме рабочей поездки, у Путина также запланированы международные контакты. Кроме того, российский лидер примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также выступит на коллегии Генпрокуратуры.

По неподтвержденным данным, у Путина также могут пройти мероприятия по случаю 9-й годовщины воссоединения Крыма с Россией.

В пятницу, 10 февраля, Путин прибыл в Архангельскую область. «В ходе рабочей поездки в Архангельскую область Путин посетит Устьянский лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли», — заявлял представитель президента Дмитрий Песков.

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Варвара Кошечкина
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