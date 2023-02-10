Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:41, 10 февраля 2023Россия

Путин прибыл в Архангельскую область

Президент России Путин прибыл в Архангельскую область

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин прибыл в Архангельскую область. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На опубликованных Зарубиным кадрах видно, что спецборт летного отряда «Россия», который перевозит первых лиц государства, приземляется в городском аэропорту.

Как сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool, глава государства уже успел посетить лесопильный цех.

Поездку в Архангельскую область ранее анонсировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «В ходе рабочей поездки в Архангельскую область Путин посетит Устьянский лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли», — заявлял представитель президента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсоне
В США начали еще одно расследование против Neuralink Илона Маска
Волочкова рассказала о проблемах со здоровьем
Российские системы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS
Российские войска ликвидировали до 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Жильцам разрушенного взрывом газа дома в Новосибирске выдадут новые квартиры
Войска России уничтожили до 125 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий
Минобороны доложило об уничтожении до 60 украинских военных под Херсоном
Северная Осетия проверит данные о связи добровольцев с преступниками в Запорожье
ВС России взяли под контроль населенный пункт Двуречное в Харьковской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.