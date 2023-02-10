Президент России Путин прибыл в Архангельскую область

Президент России Владимир Путин прибыл в Архангельскую область. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На опубликованных Зарубиным кадрах видно, что спецборт летного отряда «Россия», который перевозит первых лиц государства, приземляется в городском аэропорту.

Как сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool, глава государства уже успел посетить лесопильный цех.

Поездку в Архангельскую область ранее анонсировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «В ходе рабочей поездки в Архангельскую область Путин посетит Устьянский лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли», — заявлял представитель президента.