Путину доложили о ходе спецоперации

Путин заслушал доклад Герасимова о ходе спецоперации на совещании в Ростове-на-Дону

Президенту России Владимиру Путину доложили о ходе специальной военной операции (СВО) во время совещания в командном пункте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В администрации подчеркнули, что глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете.В ходе визита глава государства посетил ряд объектов города, в том числе осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра, памятные места города, а также пообщался с местными жителями. По приглашению одной из семей президент зашел к ним домой.