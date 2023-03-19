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06:28, 19 марта 2023Россия

Путину доложили о ходе спецоперации

Путин заслушал доклад Герасимова о ходе спецоперации на совещании в Ростове-на-Дону

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доложили о ходе специальной военной операции (СВО) во время совещания в командном пункте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В администрации подчеркнули, что глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете.В ходе визита глава государства посетил ряд объектов города, в том числе осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра, памятные места города, а также пообщался с местными жителями. По приглашению одной из семей президент зашел к ним домой.

Марина Совина
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