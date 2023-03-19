Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове
Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове
Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.
В ходе совещания глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.