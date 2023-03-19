Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:22, 19 марта 2023Россия

Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции (СВО) в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

В ходе совещания глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия назвала условия продления зерновой сделки
Способы лечения колоректального рака поставили под сомнение
В Казахстане стартовало голосование на парламентских выборах
Путину доложили о ходе спецоперации
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове
Американские чиновники провели консультацию с Баффеттом
Названы основные причины возникновения цирроза печени
Путин посетил Мариуполь
Полиция в США заявила о своей готовности на фоне призыва Трампа к протестам
Во Франции назвали причину возможного ареста Трампа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.