В Кремле раскрыли дату поездки Путина в Мариуполь

Песков: поездка Путина в Мариуполь проходила вечером 18 марта и в ночь на 19 марта

Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь проходила вечером в субботу, 18 марта, и в ночь на воскресенье, 19 марта. Такую информацию о датах визита раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он также рассказал, что перемещения главы государства по городу не были спланированы, как и его поход в гости к местным жителям. «Это было абсолютно спонтанно», — заключил пресс-секретарь.

Песков добавил, что в ближайшие две-три недели Путин планирует посетить и другие регионы России. О каких именно субъектах идет речь, он не уточнил.

Ранее в сети было опубликовано видео реакции мариупольцев на прибытие президента. На кадрах было запечатлено, как глава государства жмет руку одному из присутствующих, а другой мужчина говорит, что видел Путина только по телевизору, на что тот отвечает: «Ничего, надо же начинать знакомиться поближе».

19 марта Путин совершил первую рабочую поездку в Донбасс. Он прилетел в Мариуполь на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. Вице-премьер Марат Хуснуллин подробно рассказал ему о ходе строительных и восстановительных работ.