Реакция жителей Мариуполя на визит Путина попала на видео

РБК опубликовало видео общения президента Путина с жителями Мариуполя

Президент России Владимир Путин во время рабочего визита пообщался с жителями Мариуполя, которые получили новые квартиры. Реакция горожан попала на видео, запись опубликовал РБК.

На кадрах запечатлено, как глава государства жмет руку одному из присутствующих, а другой мужчина говорит, что видел Путина только по телевизору, на что тот отвечает: «Ничего, надо же начинать знакомиться поближе».

Кроме того, российский лидер поинтересовался, нравится ли мариупольцам новое жилье. «Это маленький кусочек рая у нас здесь. Мы даже не верили, что в этом году получим», — призналась одна из женщин. Президент в ответ пообещал, что власти продолжат расширять жилой фонд.

Ранее также сообщалось, что Путин принял приглашение зайти в гости к одной из семей в Мариуполе. Он осмотрел квартиру и побеседовал с ее владельцем, пожилым мужчиной.

19 марта Путин совершил первую рабочую поездку в Донбасс. Он прилетел в Мариуполь на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. Вице-премьер Марат Хуснуллин подробно рассказал ему о ходе строительных и восстановительных работ.