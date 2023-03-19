Реакция жителей Мариуполя на визит Путина попала на видео
Президент России Владимир Путин во время рабочего визита пообщался с жителями Мариуполя, которые получили новые квартиры. Реакция горожан попала на видео, запись опубликовал РБК.
На кадрах запечатлено, как глава государства жмет руку одному из присутствующих, а другой мужчина говорит, что видел Путина только по телевизору, на что тот отвечает: «Ничего, надо же начинать знакомиться поближе».
Кроме того, российский лидер поинтересовался, нравится ли мариупольцам новое жилье. «Это маленький кусочек рая у нас здесь. Мы даже не верили, что в этом году получим», — призналась одна из женщин. Президент в ответ пообещал, что власти продолжат расширять жилой фонд.
Ранее также сообщалось, что Путин принял приглашение зайти в гости к одной из семей в Мариуполе. Он осмотрел квартиру и побеседовал с ее владельцем, пожилым мужчиной.
19 марта Путин совершил первую рабочую поездку в Донбасс. Он прилетел в Мариуполь на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города, совершая остановки. Вице-премьер Марат Хуснуллин подробно рассказал ему о ходе строительных и восстановительных работ.