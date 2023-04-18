Посещение Путиным штабов в новых территориях попало на видео

Посещение президентом Путиным штабов в ЛНР и на херсонском направлении сняли на видео

Посещение президентом России Владимиром Путиным штабов в новых территориях — Луганской народной республике и на херсонском направлении попало на видео. Кадры публикует РИА Новости.

Известно, что посещение главой государства новых территорий не было запланировано заранее.

На снятых журналистами агентства кадрах видно, что Путин прибыл с инспекцией штабов на вертолете, после чего перемещался на внедорожнике. Президент отметил, что заслушает доклады от командующих коротко, но конкретно.

«Мне важно ваше мнение, как складывается обстановка. Послушать вас, обменяться информацией», — обратился к военным верховный главнокомандующий.

Вечером 18 марта Путин посетил с рабочей поездкой Мариуполь в ДНР. Президент прибыл в город на вертолете, после чего объехал несколько районов за рулем автомобиля. Он также осмотрел береговую линию, район яхт-клуба, здание театра и памятные места.