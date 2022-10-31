Кремль назвал чушью предположение разведки Киева о двойниках Путина

Песков заявил, что предположения украинской разведки о двойниках Путина являются чушью

Предположение начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о существовании у президента России Владимира Путина двойников является чушью. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Буданов выступил с утверждением о том, что Путин использует двойников. Позднее официальный Telegram-канал ГУР опубликовал выдержки из его заявления.

«Как можно это прокомментировать? Как чушь!» — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

В 2020 году Путин в интервью ТАСС заявил, что в начале 2000-х годов возникала идея привлечь двойника для обеспечения безопасности главы государства, однако президент от нее отказался.

В 2021 году Песков сообщил, что Путин знает про теории о его двойниках и воспринимает их с улыбкой.