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19:50, 31 октября 2022Россия

Кремль назвал чушью предположение разведки Киева о двойниках Путина

Песков заявил, что предположения украинской разведки о двойниках Путина являются чушью

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Предположение начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о существовании у президента России Владимира Путина двойников является чушью. Об этом в понедельник, 31 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Буданов выступил с утверждением о том, что Путин использует двойников. Позднее официальный Telegram-канал ГУР опубликовал выдержки из его заявления.

«Как можно это прокомментировать? Как чушь!» — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

В 2020 году Путин в интервью ТАСС заявил, что в начале 2000-х годов возникала идея привлечь двойника для обеспечения безопасности главы государства, однако президент от нее отказался.

В 2021 году Песков сообщил, что Путин знает про теории о его двойниках и воспринимает их с улыбкой.

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Никита Абрамов
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