«Мразь, да и только». Путин высказался о погромах в Дагестане и назвал их организаторов

Путин: беспорядки в Дагестане инспирированы спецслужбами Запада и Украины

Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с главами силовых ведомств после беспорядков в Дагестане. Глава государства обсудил события в Махачкале и ситуацию на Ближнем Востоке.

В заседании принимают участие глава правительства Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, генпрокурор страны Игорь Краснов, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор СВР Сергей Нарышкин и другие.

Путин назвал организаторов беспорядков в Дагестане

Президент отметил, что беспорядки в Дагестане были спровоцированы в том числе руками украинских и западных спецслужб.

События в Махачкале вчера вечером инспирированы, в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь — с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб Владимир Путин президент России

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил о причастности Киева к беспорядкам в Махачкале. «Я считаю, что инициаторы этой акции, безусловно, наши враги, безусловно, те, кто оперировал этими мероприятиями с территории Украины», — сказал он.

Путин призвал спецслужбы и правоохранительные органы действовать твердо для защиты Конституции России.

Он также поручил главам регионов и силовым структурам своевременно действовать для защиты межнационального и межрелигиозного согласия.

Чем сильнее будет Россия, тем успешнее она будет отстаивать свою позицию, добавил президент. По его словам, Москва также сможет защитить права народов, которые «стали жертвой западной неоколониальной политики».

Путин резко высказался о попытках спровоцировать погромы в России

Путин заявил, что Киев и его западные покровители должны нести ответственность за попытки спровоцировать погромы в России.

Президент призвал тех, кто заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследования, чем занимаются американские спецслужбы на Украине.

Мразь, да и только, по-другому сказать невозможно Владимир Путин президент России

Глава государства подчеркнул, что Россия сражается за принципы справедливого мироустройства с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций.

Путин добавил, что российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине сражаются за правду и справедливость, борются со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад. Он подчеркнул, что в ходе боев под Донецком, Авдеевкой, на Днепре решается будущее мира, включая ситуацию с Палестиной.

Президент отметил, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними за себя и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе.

Путин заявил, что Запад хочет расколоть и дестабилизировать Россию

Глава государства заявил, что Запад хочет дестабилизировать Россию. По словам президента, для раскола многонационального и многоконфессионального общества используется ситуация на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты.

Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии Владимир Путин президент России

Путин подчеркнул, что США как мировой гегемон слабеют, теряют свои позиции, но Вашингтон не хочет с этим смириться, пытается продлить свое доминирование. С помощью мирового хаоса они рассчитывают сдерживать своих конкурентов и геополитических противников, к которым относят в том числе Россию.

Не добиваясь результатов на поле боя, США хотят расколоть нас, что касается России, изнутри ослабить и посеять смуту. Их также не устраивает какое-либо участие России в решении мировых и региональных проблем, в том числе ближневосточного урегулирования Владимир Путин президент России

Глава государства добавил, что те, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке и другими региональными кризисами, будут использовать их для того, чтобы посеять ненависть и столкнуть людей по всему миру.

Что произошло в аэропорту Махачкалы 29 октября?

Посты с призывами к захвату аэропорта стали появляться в дагестанских Telegram-каналах в субботу, 28 октября. Как позже заявил глава региона Сергей Меликов, беспорядки координировались в Telegram-канале «Утро Дагестана», который, как считается, администрируется с территории Украины. Также «Ленте.ру» стало известно, что кроме «Утра Дагестана», призывы к массовым беспорядкам активно распространялись в каналах «КАЙФ Дагестана» и «Тут Дагестан».

Вечером 29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Уйташ Махачкалы в ожидании рейса из Тель-Авива. Протестующие с криками «Аллаху Акбар» и флагами Палестины заблокировали вход, после чего устроили обыск в помещениях. Испуганные сотрудники аэропорта пытались прятаться в служебных кабинетах. Также погромщики проверяли паспорта у пассажиров в выезжающих из аэропорта машинах. В них они искали людей, прилетевших из Израиля.

По летному полю бегали мужчины, проверявшие все самолеты подряд. Для этого они забирались на крылья некоторых из них. Пилоты и бортпроводники просили пассажиров оставаться на своих местах. Позже на место событий прибыл ОМОН.

В результате беспорядков пострадали 20 человек. Об этом сообщили в Минздраве региона. Днем 30 октября в ведомстве уточнили, что пятеро из них остаются в больницах, двое — в тяжелом состоянии. Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России по Северо-Кавказскому округу (СКФО), девять человек из числа пострадавших — полицейские.

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что все зачинщики будут найдены. По его словам, попытки дестабилизировать ситуацию в республике курируются из-за рубежа.

Муфтият региона призвал протестующих прекратить антиеврейские акции, назвав их ошибкой. По словам муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева, вопрос будет решаться не эмоциями, «а соответствующим образом».

Российские раввины предостерегли от повторения беспорядков. По мнению главного раввина страны от Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Адольфа Шаевича, выступающие против евреев молодые дагестанцы «кем-то подкачиваются». В свою очередь, главный раввин от Федерации еврейских общин Берл Лазар напомнил, что отношения между конфессиями и культурами в России уникальны и веками строились на принципах взаимного уважения, однако теперь им приходится пройти испытание на прочность.

В Совете Федерации призвали к жесткой реакции. В частности, сенатор Андрей Клишас заявил, что реакция правоохранительной системы на произошедшее в Махачкале должна быть предельно жесткой и оперативной.

Кремль не стал рассуждать о том, что ждет погромщиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что события в Дагестане во многом стали результатом вмешательства извне, в том числе информационного.